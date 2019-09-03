 Нацкомиссия разрешила "Укрпоште" повысить тарифы на доставку посылок

Как сообщает LIGA.Tech, повысить тарифы предложила "Укрпошта", передает БизнесЦензор.

В частности, с 2020 года будут повышены предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

Для письменной корреспонденции стоимость пересылки неприоритетного простого письма, почтовой карточки массой до 50 г вырастет на 1 грн (12,5%), приоритетного письма, почтовой карточки массой до 50 г – также на 1 грн (10%).

Пересылка простой неприоритетной бандероли массой до 250 г подорожает на 1,50 грн (12,5%), приоритетной бандероли такой же массой до 250 г – на 1,50 грн (10%); простой бандероли массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) – на 2,7 грн (12,5%).

Тариф за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу вырастет на 1 грн (12,5%).

Также повышен предельный тариф за пересылки посылок без объявленной ценности: для посылки в пределах Украины – на 4 грн (22,7%); посылки в пределах области – на 3 грн (29,4%).

Указанное решение НКРСИ подается в Минюст на регистрацию.

Как сообщалось, оператор почтовой связи "Укрпошта" повысил тарифы на доставку писем и отправлений с января 2019 года в среднем на 15%.

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