[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.44
 Регуляторная политика, Корпоративные отношения
  293  0
Все про:НКРС (94) тарифы (806) Укрпочта (338)

 Нацкомиссия разрешила "Укрпоште" повысить тарифы на доставку посылок

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на заседании 3 сентября утвердила повышение граничных тарифов на почтовую связь с 2020 года.

Как сообщает LIGA.Tech, повысить тарифы предложила "Укрпошта", передает БизнесЦензор.

В частности, с 2020 года будут повышены предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

Для письменной корреспонденции стоимость пересылки неприоритетного простого письма, почтовой карточки массой до 50 г вырастет на 1 грн (12,5%), приоритетного письма, почтовой карточки массой до 50 г – также на 1 грн (10%).

Пересылка простой неприоритетной бандероли массой до 250 г подорожает на 1,50 грн (12,5%), приоритетной бандероли такой же массой до 250 г – на 1,50 грн (10%); простой бандероли массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) – на 2,7 грн (12,5%).

Тариф за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу вырастет на 1 грн (12,5%).

Также повышен предельный тариф за пересылки посылок без объявленной ценности: для посылки в пределах Украины – на 4 грн (22,7%); посылки в пределах области – на 3 грн (29,4%).

Указанное решение НКРСИ подается в Минюст на регистрацию.

Как сообщалось, оператор почтовой связи "Укрпошта" повысил тарифы на доставку писем и отправлений с января 2019 года в среднем на 15%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146202
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Крым Нацполиция неприкосновенность Россия увольнение
 
 
 
 
 
 вверх