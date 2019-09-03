 Суд повторно отказался арестовать имущество экс-президента Ющенко

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на странице Ющенко в сети Facebook.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управления специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", – сказано в сообщении.

Как отметил экс-президент, представители Генпрокуратуры параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на его имущество, однако в удовлетворении им также было отказано.

"В конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также было отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Ющенко подозревается в причастности к завладению комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

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Как сообщалось, Ющенко подозревается в причастности к завладению комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, не уточнив детали.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщал, что Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

В июле Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о наложении ареста на имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией Межигорье.

"Межигорье" - бывшая частная резиденция президента-беглеца Виктора Януковича. В июле 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. Сам Янукович распоряжением правительства передал резиденцию акционерной компании "Надра Украины", подчинявшейся Министерству экологии.

Вскоре "Надра Украины" заключила бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

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