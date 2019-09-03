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 "Укрзализныця" продала онлайн 112 миллионов билетов

В течение этого лета пассажиры "Укрзализныци" приобрели через электронные сервисы более 8,6 млн проездных документов. Всего с начала внедрения услуги онлайн оформлено более 112 млн железнодорожных билетов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Доля оформленных через электронные сервисы проездных документов постоянно растет: в 2019 году - 56% билетов, тогда как за 2018 год - 50% от общих продаж.

Билеты через интернет можно купить на все поезда внутреннего сообщения. Эта услуга также доступна для пассажиров поездов международного сообщения с Польшей, а также поезда "Четыре столицы" Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Онлайн можно оформить и льготные проездные документы - прежде всего эта услуга актуальна для студентов и лиц с инвалидностью.

Для приобретения и возврата билетов онлайн пассажиры могут воспользоваться официальным сервисом "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua, который имеет и мобильную версию, а также мобильным приложением, которое работает на платформах Аndroid и iOS.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146189
 
 
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