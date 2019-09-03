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Все про:Антимонопольный комитет (717) Терентьев (33) ОГХК (47) штраф (382)

 АМКУ оштрафовал поставщиков самосвалов для Вольногорского ГОКа на 67 миллионов

Антимонопольный комитет (АМКУ) раскрыл тендерный сговор при закупке самосвалов филиалом "Вольногорский горно-металлургический комбинат" ПАО "ОГХК".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Компании "Юромаш" и "Голекс" признаны виновными в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а именно в сговоре на торгах по закупке шарнирно-сочлененных самосвалов грузоподъемностью 55 тонн. Заказчик – Вольногорский горно-металлургический комбинат", – сообщил Тереньев.

Глава АМКУ уточнил, что компании участвовали в тендере как конкуренты. Однако расследование АМКУ установил наличие связей между двумя предприятиями.

В частности, "Юромаш" и "Голекс" имели хозяйственные отношения и предоставляли финансовую помощь друг другу, были связаны на уровне должностных лиц, имели общих сотрудников и представителей, использовали помещения по одному адресу, общий IP-адрес, синхронно создали и загрузили электронные файлы для участия в закупках.

"Опираясь на эти факты, Антимонопольный комитет Украины установил нарушение закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. На ООО с иностранными инвестициями "Юромаш" наложен штраф в размере 62 млн грн, на ООО "Голекс" – 4,5 млн грн", – сообщил Терентьев.

Как сообщалось, филиал "Вольногорский горно-металлургический комбинат" ПАО "ОГХК" в апреле-июне 2018 года по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО с ИИ "Юромаш" о закупке 18 самосвалов на общую сумму 353,16 млн грн.

"Голекс" и "Юромаш" предлагали самосвалы Bell B60E. На обоих торгах "Юромаш" сделал самые дорогие заявки, и одержал победу благодаря тому, что заказчик отклонил более дешевых победителей аукционов.

При этом СМИ заметили, что представители "Голекса" и "Юромаша" загружали документы на рассмотрение заказчику синхронно.

"Голекс" принадлежит Геворку Бабаяну из Германии (95%), представителем которого в одном из протоколов собраний значится Николай Недотопа, и киевлянину Сергею Коляденко (5%). Совладелец "Голекса" Сергей Коляденко также руководит ООО "Аргепо" Анны Покотиловой, Яны Герцог, Ирины Дорощук и Дмитрия Кукарекина. Упомянутая Анна Покотилова - единственная владелица "Юромаша", которым руководит Яна Герцог. Покотилова также владеет долей в ООО "Туристическая компания "Киевский спутник", которому КГГА заказывает услуги приема иностранных делегаций, организации конференций и тому подобное. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146187
 
 
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