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 На реконструкцию Киевского зоопарка потратят почти полмиллиарда гривен

Коммунальное предприятие "Жилинвестстрой-УКБ" подписало договор с компанией "УХБП-Киев" о проведении работ по первой очереди реконструкции Киевского зоопарка за 489,327 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Согласно единому реестру физических и юридических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "УХБП-Киев" является Александр Мирный.

Компания стала победителем в тендере после последовательного отклонения заказчиком предложений других участников. Наименьшую цену на аукционе предложила компания "Укрбалтбуд" (Киев) - 425 188 998 грн. Однако эта компания не предоставила расчеты производственных затрат, через что предложение было отклонено.

Тендерный комитет принял решение признать победителем компанию "Люнет", тендерное предложение которой составляло 425,189 млн грн. Однако "Люнет" не предоставил документов, подтверждающих отсутствие оснований для исключения участника торгов.

Из-за это тендерный комитет решил отменить предложение компании. По той же причине было отклонено предложение компании "Гранит". Ожидаемая стоимость закупки составила 530,109 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146183
 
 
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