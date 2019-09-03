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 Wizz Air открывает сразу 15 новых маршрутов из Польши

Wizz Air объявил об открытии 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на официальную информацию авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Как заявили в Wizz Air, открытие новых рейсов и увеличение частот на существующих маршрутах станет возможным благодаря базированию в Польше дополнительных четырех самолетов.

В частности, венгерский лоукостер будет выполнять перелеты из Варшавы на Тенерифе (Испания), в Болонью (Италия), Мадрид (Испания) и Турку (Финляндия). Из Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Хеугесунн, Тромсе (Норвегия), Верону, Милан-Мальпенса, Болонью (Италия), Барселону (Испания), Лондон-Гатвик (Великобритания). Из Гданьска - в Бари.

Рейсы будут запускаться, начиная с июня 2020 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146179
 
 
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