[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:госдолг (398) долг (1234) Казначейство (122) Минфин (1178) Маркарова (130)

 На счетах правительства скопилось 130 миллиардов, – Маркарова

Правительство готово к погашению долговых платежей до конца года, имея в своем распоряжении средства на гривневом и валютном счетах в эквиваленте около 130 млрд грн.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, когда мы с вами разговариваем, на нашем гривневом и валютном счетах вместе около 130 млрд грн. Мы готовы абсолютно к прохождению этого года до конца года", – сказала Маркарова.

По словам главы Минфинна, также необходимые средства для погашения долгов будут предусмотрены в бюджете следующего года. 

При этом Маркарова подчеркнула, что правительство продолжит работать над снижением стоимости заимствований и уровня долга к ВВП.

Как сообщалсь,, по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) правительства на 1 сентября составили 61,83 млрд грн, что на 12,86 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало августа. 

Кроме того, правительство располагает валютными счетами, на 1 августа сумма средств на таких счетах составляла в эквиваленте 76,8 млрд грн ($3,07 млрд по курсу НБУ на отчетную дату).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146177
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
вот барыга Порошенко, ничего Зе и его команде в бюджете не оставил....
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Барыга Порошенко не заработал эти деньги, а взял в долг. Сейчас пришло время долги отдавать.
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Взял в долг, чтобы отдать этот же долг!
Для зелебобиков эта версия прокатит!
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Клятий барига мародер!
Скільки можна це терпіти!!!
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