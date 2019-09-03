 На счетах правительства скопилось 130 миллиардов, – Маркарова

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, когда мы с вами разговариваем, на нашем гривневом и валютном счетах вместе около 130 млрд грн. Мы готовы абсолютно к прохождению этого года до конца года", – сказала Маркарова.

По словам главы Минфинна, также необходимые средства для погашения долгов будут предусмотрены в бюджете следующего года.

При этом Маркарова подчеркнула, что правительство продолжит работать над снижением стоимости заимствований и уровня долга к ВВП.

Как сообщалсь,, по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) правительства на 1 сентября составили 61,83 млрд грн, что на 12,86 млрд грн больше, по сравнению с показателем на начало августа.

Кроме того, правительство располагает валютными счетами, на 1 августа сумма средств на таких счетах составляла в эквиваленте 76,8 млрд грн ($3,07 млрд по курсу НБУ на отчетную дату).

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