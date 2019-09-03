 Украина стала крупнейшим поставщиком пшеницы в ЕС

Об этом сообщает аналитическое агентство "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на данные Еврокомиссии, передает БизнесЦензор.

Это позволило Украине стать основным поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз за указанный период с долей 42% в общем объеме импорта.

В тоже время объемы закупки мягкой пшеницы странами ЕС из России снизились до 42,4 тыс. тонн, а доля российской пшеницы в общем объеме импорта сократилась с 32% годом ранее до 10%.

Всего в период с 1 июля по 25 августа импорт пшеницы странами ЕС вырос на 11% – до 448 тыс. тонн.

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