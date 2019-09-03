 Крупнейший порт Украины увеличил перевалку грузов в августе в 2 раза

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на оперативные данные порта, передает БизнесЦензор.

По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 827 тыс. тонн (219%). Основные грузы - железорудное сырье, коксующийся и энергетический уголь.

Больше всего перевалили железной руды - 1,162 млн тонн, импорт коксующегося угля составил 126 тыс. тонн, энергетического угля - 75 тыс. тонн. Кроме того, стивидор перевалил 72 тыс. тонн горячего брикетированного железа, около 50 тыс. тонн зерновых грузов и продуктов их переработки и 40 тыс. тонн импортного минерального удобрения.

МТП "Южный" продолжает наращивать темпы перевалки. С марта предприятие обрабатывает ежемесячно более миллиона грузов, что превышает плановые показатели и результаты 2018 года. Так, по сравнению с прошлым годом, грузооборот вырос на 1,5 млн тонн.

"В августе госстивидор разгрузил и отправил на ТЭС первую партию (75 тыс. тонн) энергетического угля. Следующий балкер с импортным топливом ожидаем в середине сентября", - заявили на предприятии.

"Сегодня у причалов, на которых оперирует морской торговый порт "Южный", обрабатывается сразу 4 судна. Общий объем груза в балкера - 275 тыс. тонн. На складах госстивидора размещено более 600 тыс. тонн грузов, что соответствует требованиям и нормам эксплуатации производственных площадок", - сказал и.о. директора ГП МТП "Южный" Анатолий Яблунивский.

В июле 2019 госстивидор обработал 1,312 млн тонн грузов, что превысило плановые показатели на 40,2%.

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