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 Украинским аграриям перечислено почти 80 миллионов компенсаций по кредитам

По состоянию на 30 августа до структурных подразделений областных государственных администраций фактически направлено 80,69 млн грн на компенсацию процентов по привлеченным кредитам. В частности, 78,94 млн грн уже перечислено заемщикам.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, наибольшие суммы компенсации начислены сельхозпроизводителям Винницкой (7,14 млн грн), Киевской (6,84 млн грн), Черкасской (6,64 млн грн), Хмельницкой (5,40 млн грн), Полтавской (5,15 млн грн), Харьковской (5,04 млн грн), Сумской (4,18 млн грн), Днепропетровской (4,09 млн грн) и Черниговской (4,06 млн грн) областей.

Всего за отчетный период 405 сельхозпроизводителями привлечено льготных кредитов на сумму 3,85 млрд грн.

Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" Минагрополитики предусмотрены расходы общего фонда в сумме 127,1 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146166
 
 
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