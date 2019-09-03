 Рада одобрила расширение полномочий Зеленского по НКРЭКУ и НАБУ

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №1014 проголосовали 282 народных депутата.

Законопроектом предложено дополнить статью Конституции 106 "Президент Украины", предусмотрев полномочия государства образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, а также назначать и увольнять их членов в порядке, определенном законами Украины.

Кроме того, президент получает прописанное в Конституции право образовывать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований в порядке, определенном законами Украины.

Как сообщалось, в июне Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, НКРЭКУ образовал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694.

22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Также Конституционный суд решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.

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