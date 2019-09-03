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 СБУ предупредила об опасности поездок в оккупированный Крым

Спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания граждан Украины при пересечении административной границы с временно оккупированной территории АР Крым, после чего пытаются их завербовать угрозами и шантажом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Так сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил", – приводят пример в СБУ.

По данным ведомства, после отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины через физические угрозы заставили подписать некий документ, вернув на подконтрольную Украине территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.

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"Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников – от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированные территории", – подчеркивается в сообщении.

Также СБУ напоминает, гражданин Украины освобождается от ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства не совершал никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146156
 
 
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