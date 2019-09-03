 Рада одобрила отмену монополии адвокатов на представительство в суде

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №1013 проголосовали 337 народных депутатов.

Законопроектом предложено внести изменения в статью 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Кроме того предложено исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому представительство исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.

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