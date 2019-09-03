[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.44
 Власть
  283  0
Все про:адвокат (11) ВР (829) Конституция (22) суд (1949)

 Рада одобрила отмену монополии адвокатов на представительство в суде

Верховная Рада направила в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции законопроект "О внесении изменений в Конституцию (относительно отмены адвокатской монополии)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №1013 проголосовали 337 народных депутатов.

Законопроектом предложено внести изменения в статью 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Кроме того предложено исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому представительство исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции – с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции – с 1 января 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146149
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Нацполиция неприкосновенность Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх