 Турция увеличила импорт газа из США в 4 раза, сократив закупки у России

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Управление по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, в целом Турция сократила импорт газа в первом полугодии на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23,29 млрд кубометров. При этом доля СПГ в турецком импорте газа впервые выросла с 24% до 30,6%.

В том числе Турция в первом полугодии увеличила импорт СПГ из Алжира на 37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 2,94 млрд кубометров, импорт из Катара сократился на 34% – до 1,27 миллиарда кубометров. В то же время турецкий импорт СПГ из США в указанный период вырос на 363% – до 884 млн кубометров, заняв второе место в Европе после Испании по импорту американского газа.

При этом Турция в первом полугодии сократила импорт природного газа из России на 36% – до 8 млрд кубометров.

Кроме того, Турция на фоне ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода в указанный период увеличила импорт азербайджанского газа на 38% – до 4,41 млрд кубометров, сократив поставки из Ирана на 5%.

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