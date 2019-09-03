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 Регуляторная политика, Аграрный рынок
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 АМКУ вновь отложил решение по делу о монополии заводов Фирташа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во вторник в очередной раз перенес принятие решения по вопросу принудительного разделения активов азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, назначив рассмотрение данного дела на 5 сентября.

Как пояснил глава АМКУ Юрий Терентьев, перенос дела продиктован необходимостью ознакомления с ним нового госуполномоченного, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет уже дважды откладывал вынесение решения по этому делу, на котором планировалось рассмотреть возможность принудительного разделения активов Ostchem. 

Напомним, ранее Антимонопольный комитет признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений. 

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Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

В 2017 году у "НФ Трейдинг Украина", торговой компании осуществляющей поставки продукции Ostchem, была задолженности в размере 1,8 млрд грн. По состоянию на июль 2019 года она сократилась до 400 млн грн.

"Расследованием АМКУ установлено, что участники группы, занимая монопольное положение на рынке в 2014-2017 годах, злоупотребляли им", – сообщал АМКУ.

По данным Комитета, группа указанных предприятий проводила перепродажу газа внутри группы, что могло привести к завышению цены удобрений в 2014-2015 годах.

"Остановка производства удобрений заводами ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" в марте 2017 года, хотя ООО "НФ Трейдинг Украина" получило предоплату за них. Также группой в течение 4 месяцев не совершено действий для восстановления производства и обеспечения удобрениями аграриев в период весенне-полевых работ", – сообщает АМКУ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146136
 
 
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ну что? есть еще, которые против назначения в этот рассадник коррупции новых людей??
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