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 Xiaomi потратит $1,5 миллиарда на выкуп акций из-за падения котировок

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp объявил о плане обратного выкупа акций на 12 миллиардов гонконгских долларов ($1,53 млрд) чтобы поддержать дешевеющие бумаги компании.

Акции Xiaomi отреагировали на новость об обратном выкупе, крупнейшем в истории компании, ростом почти на 7%, однако затем растеряли часть набранного преимущества, завершив сессию подъемом на 4,2%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Xiaomi отменила ранее отложенный план размещения в Китае, направленный на привлечение материковых инвесторов, стремящихся получить бумаги крупных компаний.

Xiaomi тогда сообщила, что у компании достаточно средств, и она сосредоточится на развитии бизнеса.

Акции Xiaomi, которая провела листинг в Гонконге в 2018 году, потеряли почти треть своей стоимости в 2019 году и сейчас вдвое ниже цены первичного размещения из-за резкого замедления роста компании и усиления конкуренции.

Бумаги также пострадали от потерь на Гонконгском фондовом рынке, который резко упал после начала массовых антиправительственных протестов в июне. Компании, зарегистрированные на бирже Гонконга, с июня потеряли в общей сложности $152 млрд рыночной капитализации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146132
 
 
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