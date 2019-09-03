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Все про:наблюдательный совет (246) НБУ (3976) Ощадбанк (386) суд (1949)

 Члены наблюдательного совета "Ощадбанка" готовятся судиться с НБУ

Члены наблюдательного совета государственного "Ощадбанка", кандидатуры которых ранее отказался согласовать Нацбанк, планируют отстаивать свою репутацию в суде.

Об этом заявил глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Шевки Аджунер, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЭП.

"Члены наблюдательного совета "Ощадбанка" – это высококвалифицированные профессионалы с многолетним опытом работы, который, безусловно, свидетельствует об их компетенции и отличной репутации на отечественной и международной арене. Мы твердо убеждены, что решение НБУ было предвзятым и необоснованным и не соответствовало установленным процедурам и нормам", – сказал Аджунер.

По словам главы набсовета, "об этом свидетельствует и полное отсутствие прозрачности этого ошибочного решения, в котором единственным обоснованием указаны "негативные результаты собеседования".

"Трудно представить себе большую бесконтрольность и превосходство. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено",– добавил Шевки Аджунер.

Как сообщалось, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия председателя правленияфинучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.

Напомним, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета в июне его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.

В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146130
 
 
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