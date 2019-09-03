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 Рада сняла неприкосновенность с народных депутатов c 1 января

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №7203 в целом проголосовали 373 народных депутата.

Документом вносятся изменения в Конституции, в частности исключается пункт о том, что народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время Конституцией по-прежнему установлено, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. 

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146118
 
 
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