 Рада сняла неприкосновенность с народных депутатов c 1 января

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №7203 в целом проголосовали 373 народных депутата.

Документом вносятся изменения в Конституции, в частности исключается пункт о том, что народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время Конституцией по-прежнему установлено, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram