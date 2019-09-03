[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.44
 Финансы, Аграрный рынок
  874  0
Все про:аграрии (671) Ощадбанк (386) суд (1949)

 "Ощадбанк" отсудил 265 миллионов у компании беглого одесского бизнесмена

Хозяйственный суд Одесской области 27 августа принял решение взыскать в пользу "Ощабанка" долга на сумму 265 млн грн с ООО "Ист Оилс Украина" (группа компаний "Агроинвестгруп") и поручителей – физических и юридических лиц, среди которых конечный бенефициар группы Николай Кучеренко.

Как сообщает пресс-служба банка, после вступления в законную силу решение будет направлено для принудительного исполнения, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в апреле Национальная полиция Украины объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгрупп" Николая Кучеренко и его сына Виталия.

Предпринимателей разыскивают в связи с присвоением и растратой чужого имущества. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

По данным в едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгрупп" подал ряд аграрных компаний, в частности, международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта Вилмар", "Греин Экспорт", банки "ТАСкомбанк" и "Райфайзен Банк Аваль".

Ранее "Аграрный фонд" инициировал досудебное расследование о вероятном хищении зерна стоимостью 200 млн грн. Сотрудников "Аграрного фонда" не допустили на шесть элеваторов "Агроинвестгрупп", с которой ПАО имеет договор на хранение пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а руководство компании не выходило на связь.

По предварительным подсчетам, потери контрагентов от действий "Агроинвестгрупп" составляют $120-200 млн.

Группа компаний "Агроинвестгрупп" обрабатывает около 30 тыс. га земель в Одесской области. Владельцем холдинга является Николай Кучеренко, директором – Андрей Федянин.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146109
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Нацполиция неприкосновенность Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх