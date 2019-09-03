 Минрегион изменит стандарты высадки деревьев в городах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Почему в Украине плохо растут деревья? Дело не в климате и глобальном потеплении, а в том, что деревья совершенно неправильно высаживаются и поливают. Итог – куча средств, выброшенных на ветер, ведь в таких условиях даже самое выносливое растение долго не протянет. Мы взяли за основу европейский и другой зарубежный опыт, и есть несколько действенных и действительно крутых идей, которые можно было реализовать в Украине", – отметил чиновник.

Парцхаладзе подчеркнул важность обновления этих норм, ведь деревья играют очень важную роль в развитии городов, улучшении их экологического состояния и комфорта жителей. Например, на одной и той же улице, но без деревьев, температура летом может достигать 43, а то и 50 градусов. С деревьями она снижается практически вдвое – до 18-26 градусов.

"Интересные факты: только в течение 1 года 1 дерево может охлаждать воздух не хуже 10 непрерывно работающих кондиционеров. Деревья впитывают в себя около 13 000 литров дождевой воды ежегодно и фильтруют около 28 килограмм загрязнений. И вместе с тем, к сожалению, некоторые видят в них только дрова", – отметил замминистра.

По словам чиновника, планируется изменить ряд требований к высадке, уходу и поливу деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях. В частности, предлагается высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной. При этом предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, способствующих более эффективному их поливу, а также специальные панели, которые не позволяют корням "взрывать" покрытие над ними.

Парцхаладзе отметил, что в Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками.

Читайте также: Минрегион предложил устанавливать в общественных местах фонтанчики с питьевой водой

Напомним, ГСН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий" устанавливают требования к новому строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов благоустройства независимо от их подчинения и формы собственности. Это парки (гидро-, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы; памятники культурного и исторического наследия; площади, площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, остановки и сооружения городского общественного транспорта, площадки для парковки; пляжи; кладбища; другие территории общего пользования; придомовые территории; территории предприятий; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в пределах населенных пунктов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram