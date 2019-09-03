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Все про:электронное управление (41) электронные документы (101) Дмитрий Дубилет (5)

 Полный отказ от бумажных документов в госорганах займет 2 года, – Дубилет

Кабинет министров планирует с 1 октября отказаться от бумажного документообмена между государственными органами, однако на полный перевод документооборота в электронный формат потребуется до 2 лет.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить. Завтра рассчитываю вынести это решение на заседание Кабмина. Инфраструктура для этого есть, не было лишь политической воли", – сообщил Дубилет.

При этом министр уточнил, что речь не идет о полном переводе документооборота в госорганах в электронный формат.

"Вчера СМИ распространили новость о том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Тут, к сожалению, закралась ошибка. Документообмен – это обмен документами между органами. Документооборот – это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота – это задача на ближайшие 1-2 года", – пояснил чиновник.

Дубилет добавил, что также существует ряд документов, которые пока нельзя перевести в электронный формат.

"Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", – сообщил министр.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146092
 
 
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