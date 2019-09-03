 Милованов подтвердил кандидатуру на должность торгового представителя Украины

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"По Качке Тарасу – да. Ответ "да" по торговому представителю", – сказал министр, отвечая на вопрос о своих будущих заместителях.

При этом Милованов отметил, что в новой структуре министерства будут изменено распределение зон ответственности заместителей, часть из которых будет назначена в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее Тарас Качка подал электронную декларацию как кандидат на должность заместителя министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства – торгового представителя.

Качка был советником в Министерстве иностранных дел в то время, когда главой МИД работал Павел Климкин. Качка также стратегический советник и эксперт международного фонда "Возрождения".

В 2007-2011 годах был участником переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, был вице-президентом Американской торговой палаты.

Согласно поданным декларациям, на должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также претендует Павел Кухта, который входит в партию "Голос" Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под номером 25, но не прошел.

Ранее Кухта работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 годах – советник министра финансов, в 2016-2019 годах – советник премьер-министра.

Согласно поданной декларации, еще одним заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет назначен Тарас Высоцкий, ожидается, что он будет курировать аграрное направление.

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