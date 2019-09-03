 Поступления от таможни в августе оказались на 20% меньше плана, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя.

Налоговые поступления в августе обеспечили доходы в размере 50,2 млрд грн, что на 6,1% ниже плана, а в целом за восемь месяцев доходы от налогов принесли 303,2 млрд грн с незначительным перевыполнением плана в 0,9%.

При этом таможня принесла в августе 25,21 млрд грн – это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август. В целом за восемь месяцев таможенные поступления недовыполнены на 11% к плану и на 1,7% к прошлогоднему показателю за этот период.

Недовыполнение плана по ГФС в августе составило 11,1%, за восемь месяцев – 4,2%.

По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) выросло с июльских 10,4 млрд грн до 11,35 млрд грн в августе этого года.

Доходы местных бюджетов в августе 2019-го выросли на 16,2% по сравнению с прошлогодним показателем и на 17,4% больше ожидаемого – 26,2 млрд грн. За восемь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 2,4% к плану – 182,98 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили почти 22 млрд грн, что на 20,2% больше августа-2018, а по итогам 8 месяцев они выросли на 21,7% - до 176,55 млрд грн.

Читайте также: Новый премьер увидел возможности для победы над контрабандой до конца года

В целом в январе-августе доходы государственного бюджета составили 671,73 млрд грн, что на 4,5% меньше ожидаемого показателя и на 10,6% больше прошлогоднего. В том числе общий фонд получил 594 млрд грн, что на 4,9% меньше плана и на 7,7% больше по сравнению с январем-августом 2018 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в проекте "100 дней президента Украины" на телеканале "1+1" заявил о снижении уровня контрабанды в разы.

"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы, уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу – ну возьмите, ну пойдите. Все боятся", – заявил Зеленский.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Как сообщалось, по данным Казначейства, по итогам июля этого года госбюджет по доходам был перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля-2018. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн - на 10,5% выше планового показателя.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram