 Иностранцам разрешат покупать землю в Украине, – Гончарук

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам премьера, совместно со Всемирным Банком было оценено более 20 сценариев проведения земельной реформы.

"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", – заявил глава правительства.

"То есть, де-юре доступ к праву покупки земельного участка будут иметь украинский гражданин, то есть физическое лицо, и юридическое лицо, то есть украинские компании", – уточнил Гончарук.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земельных участков

"Для этого мы рассчитываем старт земельной реформы не сейчас, а приблизительно через год, ориентировочная дата – лето 2020 года. Мы рассчитываем, что к тому времени кредитование в гривне будет значительно дешевле, чем сейчас. Мы рассчитываем, что тогда можно будет взять кредит в гривне под 14-15%", – сказал Гончарук.

По словам правительства, для небольших фермеров государство должно компенсировать эту процентную ставку для покупки земли.

"И мы планируем сейчас создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку... Кредиты в принципе станут дешевле, но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для личных нужд, для ее обработки, для того, чтобы украинец, наш фермер, был в более выгодных условиях, чем его потенциальный иностранный конкурент", – пояснил Гончарук.

Премьер отметил, что окончательный параметры такого механизма еще не определены, но заверил, что до его формирования рынок земли запущен не будет.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения до 1 октября и обеспечить его принятие Верховной Радой до 1 декабря 2019 года.

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