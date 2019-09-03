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 Власть, Регуляторная политика, Аграрный рынок
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 Иностранцам разрешат покупать землю в Украине, – Гончарук

Земельная реформа, которую готовит правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам премьера, совместно со Всемирным Банком было оценено более 20 сценариев проведения земельной реформы.

"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", – заявил глава правительства.

"То есть, де-юре доступ к праву покупки земельного участка будут иметь украинский гражданин, то есть физическое лицо, и юридическое лицо, то есть украинские компании", – уточнил Гончарук.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земельных участков

"Для этого мы рассчитываем старт земельной реформы не сейчас, а приблизительно через год, ориентировочная дата – лето 2020 года. Мы рассчитываем, что к тому времени кредитование в гривне будет значительно дешевле, чем сейчас. Мы рассчитываем, что тогда можно будет взять кредит в гривне под 14-15%", – сказал Гончарук.

По словам правительства, для небольших фермеров государство должно компенсировать эту процентную ставку для покупки земли.

"И мы планируем сейчас создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку... Кредиты в принципе станут дешевле, но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для личных нужд, для ее обработки, для того, чтобы украинец, наш фермер, был в более выгодных условиях, чем его потенциальный иностранный конкурент", – пояснил Гончарук.

Премьер отметил, что окончательный параметры такого механизма еще не определены, но заверил, что до его формирования рынок земли запущен не будет.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения до 1 октября и обеспечить его принятие Верховной Радой до 1 декабря 2019 года.

Иностранцам разрешат покупать землю в Украине, – Гончарук 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146054
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Тобто Хабад видав 20 варіантів "законної" експропріації землі в України і українців . Дурні 73% віддадуть землю за папірці , накупують всякої фігні , яка з часом втратить свої властивості і привабливість . Тільки землі в України і українців після ВЖЕ НЕ БУДЕ . І в дурнів теж НІЧОГО НЕ БУДЕ . Здається кілька років тому в Ізраїлі розглядали Законопроект про те що Держава Ізраїль має захищати зарубіжну власність своїх громадян . Попробуй забери таку власність до Держави Україна . Одержиш так що мало не видасться . В Ізраїлі 100% державна , Канада 90% державна , в Данії теж десь 90% . Щоб тупим 73% щось зрозуміти варто прочитати в ЗН " Зємля . Глобальная лихорадка" . А тупа більшість не вникаючи тиснутиме кнопки не задумуючись ні над чим . Зєббіли ви здали Україну Хабаду .
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Продавати землю можна виключно американцям під військові бази.
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На земній кулі щороку зникає 1 000 000 гектарів орної землі...
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ну что сюда зря нитаньяху приезжал? распродажа!!!
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Кредит под 14-15% годовых это капец как много для такого рынка - как земельный, иностранные инвесторы просто не дадут никому шансов зайдя с "живым", а не кредитным капиталом, тут надо серьезные квоты устанавливать.
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Поспешное решение ! Промпроизводство на дне . заводы . фабрики пароходы распиляны , интеллектуальный и трудовой капитал в ЕС . Пока это все не вернуть на место , землю продавать нельзя это последний актив . Или квоты для иностранцев и запрет на перепродажу в течение 10 лет ( это для наших и соросовских олигархов ) Плюс впереди слышно дыхание планетарного финансового кризиса .
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вот и земелька уйдет. Нас в истории запомнят как просравших все. Все было, все просрали.
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