[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.04 27.44
 Власть
  785  0
Все про:Кабмин (3351) увольнение (313) Министерство по делам ветеранов (11)

 Кабмин уволил заместителя министра по делам ветеранов

Кабинет министров уволил Оксану Коляду Оксану с должности заместителя министра по делам ветеранов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №694-р от 2 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Оксана Коляда уволена в связи с переходом на другую работу.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

В частности, Оксана Коляда возглавила объединенное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146046
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Милованов Тимофей назначение Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх