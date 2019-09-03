 Кабмин уволил заместителя министра по делам ветеранов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №694-р от 2 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Оксана Коляда уволена в связи с переходом на другую работу.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

В частности, Оксана Коляда возглавила объединенное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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