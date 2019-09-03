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 Кабмин уволил руководителя аппарата Гройсмана

Кабинет министров уволил Юрия Боденчука с должности руководителя аппарата премьер-министра.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №689-р от 27 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Боденчук уволен с занимаемой должности со дня начала работы нового Кабинета министров. Он занимал ее с апреля 2016 года.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

При этом в новом Кабмине объединены Минэкономразвития и Минагрополитики, Минэнергоугля и Минэкологии, Минветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий; а также Минкульт и Минмолодежи и спорта.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146043
 
 
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