 Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

Об этом говорится в сообщении СНБО, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, встреча состялась 2 сентября.

Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетические сфере, в частности, с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности. Приоритетными направлениями работы было определено дальнейшее сотрудничество с компанией с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также привлечение новейших технологий для повышения устойчивости энергетической системы Украины.

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