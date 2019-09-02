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Все про:Данилюк (74) Westinghouse (71) ядерная безопасность (70)

 Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с представителями компании Westinghouse Electric Corporation вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетической сфере, в частности, с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности.

Об этом говорится в сообщении СНБО, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, встреча состялась 2 сентября. 

Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетические сфере, в частности, с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности. Приоритетными направлениями работы было определено дальнейшее сотрудничество с компанией с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также привлечение новейших технологий для повышения устойчивости энергетической системы Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146019
 
 
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