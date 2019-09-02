 Сервис курьерской доставки Glovo запустился в Чернигове

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на ITC.ua.

Как и в остальных городах, зона доставки будет постепенно увеличиваться. Уточнить актуальную карту покрытия можно с помощью мобильного приложения или в онлайне по следующей ссылке.

Мобильное приложение Glovo позволяет заказать блюда из ресторана, продукты из ближайшего магазина, необходимые медикаменты из аптеки и тому подобное. Все услуги сгруппированы в виде "баблов", к примеру, в бабле "Подарки" уже есть перечень ближайших магазинов, цветочных бутиков и магазинов игрушек. Услуга "Курьер" позволяет передать в зоне действия сервиса Glovo любой предмет, который не превышает габариты фирменного рюкзака 40х40х30 и вес 9 кг.

Для новых пользователей приложения действует реферальная программа, позволяющая получить 100 грн в качестве бонуса. Для этого необходимо поделиться с друзьями уникальным промокодом из специального меню в своем приложении. Таким образом, ваш знакомый сразу получит 100 грн дисконта на следующий заказ. В случае успешного осуществления заказа, вы также получите бонус в размере 100 грн. Промокод можно использовать в течение 7 дней - это условие действует как для отправителя, так и для получателя.

Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице и Запорожье и Николаеве. Сразу после старта Glovo подписал в столице эксклюзивное соглашение с McDonald’s, в партнерстве с которым запустил сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.

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