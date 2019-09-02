 Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный комитет

Соответствующие указы №642/2019 и №644/2019 обнародованы на официальном сайте президента, передает БизнесЦензор.
Кроме того, указом №643/2019 президент назначил Ольгу Пещанскую первым заместителем главы Антимонопольного комитета – государственным уполномоченным.
Как сообщалось, 20 августа стало известно, что Ирина Копайгора претендует на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, о чем свидетельствует ее декларация в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Ирина Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.
В этом институте юридическое образование получил действующий президент Владимир Зеленский.
В этом же институте преподает отец претендентки на кресло государственной уполномоченного - Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.
Сам Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его личностные качества и положительно характеризуя его достижения.Также известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.
Кроме преподавания в КНЭУ Ирина Копайгора также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.
Ольга Пещанская, которая также строила свой карьерный путь в Кривом Роге, возглавляла закупочный направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.
5 июля президент уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича, Марию Нижник с должности госуполномоченных АМКУ, а также Андрея Вовка – с должности заместителя председателя комитета – госуполномоченного.