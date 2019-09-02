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 Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный комитет

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анну Артеменко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины и назначил на эту должность Ирину Копайгору, а также назначил Ольгу Пещанскую заместителем главы АМКУ.

Соответствующие указы №642/2019 и №644/2019 обнародованы на официальном сайте президента, передает БизнесЦензор.

Кроме того, указом №643/2019 президент назначил Ольгу Пещанскую первым заместителем главы Антимонопольного комитета – государственным уполномоченным.

Как сообщалось, 20 августа стало известно, что Ирина Копайгора претендует на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, о чем свидетельствует ее декларация в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ирина Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при "КНЭУ им. В. Гетьмана" в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

В этом институте юридическое образование получил действующий президент Владимир Зеленский.

В этом же институте преподает отец претендентки на кресло государственной уполномоченного - Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Сам Копайгора комментировал успех Зеленского, высоко оценивая его личностные качества и положительно характеризуя его достижения.Также известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Кроме преподавания в КНЭУ Ирина Копайгора также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.

Ольга Пещанская, которая также строила свой карьерный путь в Кривом Роге, возглавляла закупочный направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия. 

5 июля президент уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича, Марию Нижник с должности госуполномоченных АМКУ, а также Андрея Вовка – с должности заместителя председателя комитета – госуполномоченного.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146010
 
 
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