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 План реструктуризации "Укрзализныци" будет готов до конца года, – Кравцов

План реструктуризации "Укрзализныця", который предполагает разделение компании на три оператора - инфраструктурный, грузовой и пассажирский + производственный блок - будет готов к концу 2019 года.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Поручение Владимира Зеленского выполним вовремя. Поясню: пошаговый план станет частью реализации Стратегии "Укрзализныци", согласованной Кабинетом министров и утвержденной наблюдательным советом еще в июне 2019 года. Далее, после доработки и утверждения плана наблюдательным советом, мы начнем конкретные шаги под контролем правительства", - написал Кравцов.

"Именно европейскую модель поддерживают Владислав Крыклий (министр инфраструктуры), Алексей Гончарук (премьер-министр) и я. Главное в ней, что инфраструктура остается в государственном регулировании, а пассажирские и грузовые перевозки осуществляются на рыночных условиях", - также отметил Кравцов.

Он подчеркнул, что все эти базовые элементы являются частью Стратегии "Укрзализныци", но она невозможна без:

  • государственного финансирования пассажирских перевозок и развития инфраструктуры;
  • недискриминационных условий (в первую очередь, тарифных) между предприятиями частного и государственного сектора;
  • содействия в решении социальных проблем в процессе оптимизации деятельности.

"К счастью, Украина имеет возможность использовать опыт европейских стран. Имеем уникальный шанс ускорить исторические процессы трансформации, использовать лучшие европейские практики и обойти острые углы", - резюмировал Кравцов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця". Ответственными за подготовку плана президент назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146007
 
 
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