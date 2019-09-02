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 "Оператор рынка" заявил о готовности к торгам электроэнергией между Украиной и странами ЕС

Госпредприятие "Оператор рынка", отвечающие в новом оптовом рынке электроэнергии за обеспечение функционирования таких его сегментов, как внутрисуточный рынок и рынок "на сутки вперед", заявило о технической готовности к торговой интеграции с рынками э/э стран Юго-Восточной Европы.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Предприятие технически готово. Первые два месяца работы в новом рынке электрической энергии продемонстрировали возможность команды "Оператора рынка" обеспечить стабильную работу и удовлетворить интересы всех участников процесса", – заявил глава госпредприятия Владимир Евдокимов.

По его мнению, торговые операции со странами Юго-Восточной Европы на площадке "Оператора рынка" реально начать уже в следующем году, тем самым запустив процесс постепенной торговой интеграции украинской энергосистемы с европейской.

Ранее в компании сообщали о формировании (в рамках подписанного меморандума с Агентством США по международному развитию USAID) рабочей группы по созданию программно-технического комплекса для проведения электронных торгов э/э по двусторонним договорам (д/д), которые в настоящее время осуществляются на площадке "Украинской энергетической биржи". Комментируя инициативу по разработке программного обеспечения для рынка д/д, в компании отметили, что в Европе торговля э/э на разных сегментах рынка сконцентрирована на единой платформе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146003
 
 
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