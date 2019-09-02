 В Украине начался сезон сахароварения

Об этом сообщила Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

"В этом году большинство сахарных заводов отложили начало нового сезона переработки свеклы на более поздние сроки. Причиной, как мы и раньше отмечали, стали неблагоприятные погодные условия, поскольку в большинстве регионах Украины из-за жаркой и сухой погоды образовалась почвенная корка, что усложняет технологический процесс уборки урожая. В других частях страны из-за сильных дождей снизилась сахаристость корнеплодов, поэтому аграрии прекратили полевые работы, ожидая повышения качественных показателей урожая. Именно эти факторы влияют на снижение темпов копания сахарной свеклы", - рассказала заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Яненко.

Ожидается, что ситуация на полях улучшится, и большинство заводов заработают до конца сентября. В целом в новом сезоне будут работать 32 сахарных заводов, что, по сравнению с прошлым годом, на 10 заводов меньше.

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