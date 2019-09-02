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 В Украине собрано зерновых с 66% площадей

По состоянию на 2 сентября уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине проведен на площади 10,1 млн га, или 66% к прогнозу.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 39,4 млн тонн зерна при средней урожайности 39,2 ц/га, в том числе:

  • ранних зерновых и зернобобовых культур – намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу;
  • гречки – 16,0 тыс. тонн с площади 12 тыс. га, или 18% к прогнозу;
  • проса – 80 тыс. тонн с 43 тыс. га, или 48% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 415 тыс. га, или 7%, и собрано 780 тыс. тонн зерна при средней урожайности 18,8 ц/га. Соя обмолочена на площади 69 тыс. га, или 4% к прогнозу, и собрано 154 тыс. тонн зерна при средней урожайности 22,4 ц/га.

По посеву озимого рапса под урожай 2020 года, то полевые работы проведены на площади 755 тыс. га, или 70% к прогнозу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145991
 
 
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