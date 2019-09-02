 МХП Косюка готовится начать экспорт курятины в Японию

Об этом сообщил заместитель председателя правления МХП по коммерции Сергей Иванов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

По словам топ-менеджера, такая возможность появилась после согласования ветеринарных сертификатов между компетентными органами Украины и Японии.

"Сейчас мы активно изучаем все требования будущих партнеров-импортеров на японский рынок, чтобы учесть их, прежде чем осуществить первые поставки. Японский рынок специфичный и требовательный – здесь культура потребления мяса птицы существенно отличается от европейской или ближневосточной. В Японии более всего ценится так называемое красное мясо птицы – продукты из ножки (мясо нефилейной группы)", – отметил Иванов.

"МХП заинтересован работать на японском рынке, он очень перспективен как с точки зрения маржинальности, так и объемов потребления на душу населения. Япония – один из крупнейших импортеров мяса птицы в мире", – добавил представитель компании.

В минувшем году объемы импорта мяса птицы на японский рынок составили около 570 тыс. тонн. Как отметил Сергей Иванов, требовательность японского рынка заключается в культуре потребления и отношении к поставкам товаров на их внутренний рынок.

"В течение ближайших 3-4 месяцев МХП с японскими партнерами будет отрабатывать на производстве несколько продуктов, которые будут интересны японским потребителям. В этом году будет отправлена минимальная тестовая партия – 1-2 контейнера, чтобы подтвердить соответствие требованиям по качеству и фасовке мяса. В дальнейшем планируем постепенно наращивать экспорт. За 8-10 месяцев МХП увеличит объемы поставок мяса птицы в Японию до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая эти объемы до тысячи тонн ежемесячно. Ключевая ставка в стратегии завоевания японского рынка – подтверждение нашими партнерами гарантированно высокого качества и экологичности продуктов МХП, которые признаны на рынках около 80 стран мира", – рассказал Сергей Иванов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram