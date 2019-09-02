 Продажи новых автомобилей в августе выросли на 12,5%

Обэтом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это самый лучший для внутреннего рынка результат за последние 19 месяцев.

Наибольшее количество зарегистрированных в прошлом месяце новых авто были модели французской марки Renault – 1422 штуки. Относительно августа 2018 года реализация новых Renault в Украине выросла на 44%.

Увеличив на 20% свои августовские продажи, второй результат продемонстрировала Toyota – 1175 машин.

На третьем месте KIA, спрос на автомобили которой вырос на 71%, до 817 штук.

Четвертую строчку августовского рейтинга заняла Skoda – 601 авто (+49%).

Несмотря на 5-процентное падение регистраций, в пятерке лидеров удержался Nissan – 472 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк.

Также в топ-10 рынка новых легковых авто отчетного месяца вошли: Volkswagen – 453 штуки (+45%); Hyundai – 381 штука (-16%); Mazda – 232 (-26%); Audi – (+103%); Suzuki – 200 штук (-28%).

Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage – 711 покупателей.

За прошедший летний сезон в Украине свои первые номера получили 22,4 тыс. новых легковых машин. В результате это лето стало самым "урожайным" после 2013 года, когда было зарегистрировано 55 тыс. новых авто.

Всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. штук, это на 2% больше, чем годом ранее.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram