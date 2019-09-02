 В "Черниговгазе" не хватает четверти работников

Как сообщает пресс-служба компании, за 8 месяцев 2019 года уволились 248 работников, в результате чего коэффициент текучести кадров достиг 12,6%, тогда как нормированный коэффициент не должен превышать 5% в год, передает БизнесЦензор.

При этом тенденция массового оттока кадров из газораспределительной компании наблюдается на протяжении нескольких лет. Так, за аналогичный период прошлого года уволились 227 человек, коэффициент текучести кадров равнялся 11,3%.

"В этом году проблема достигла критического уровня. Сейчас в "Черниговгазе" открытыми остаются 434 вакансий, а это 23% от штатного расписания", – подчеркивается в сообщении.

В компании поясняют, что увольняться людей побуждает очень низкая заработная плата. Из-за того что НКРЕЭКУ уже три года не пересматривает тариф Оперетору ГРС, размер оплаты труда газовиков заморожен на уровне 2016 года. Следовательно, опытные работники ищут других, более оплачиваемых рабочих мест.

"На сегодняшний день средний оклад работников "Черниговгаза" один из самых низких в области – 6377 грн. Это на 43% меньше чем оплата на промышленных предприятиях и на 51,2% в энергетической отрасли. Конечно, такая низкая зарплата, при чрезмерных нагрузках и нестабильности в отрасли, заставляет квалифицированные кадры увольняться. А чтобы новый работник достиг необходимого профессионального уровня, нужно несколько лет", – отметил технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

Среди наиболее востребованных профессий, в которых нуждается предприятие, – слесари, монтеры, мастера, инженеры, контролеры, а также водители автотранспортных средств. Так, сейчас в компании открытыми остаются 62 вакансии водителей, 23 – контроллеров.

В аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно выезжает на вызовы потребителей, связанные с утечками газа, не хватает 12 работников, 25 человек – в службе, которая осуществляет комплексно-приборное обследование, диагностирует сети на повреждения и утечки газа на них.

Средний возраст работников, занятых на работах по обслуживанию газовых сетей, составляет 45 лет.

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Как напоминают в компании, расходы на оплату труда газовиков заложены в тариф на распределение газа, который является составляющей цены энергоносителя. В структуре тарифа эта доля расходов занимает более 40%. Сам тариф на распределение, утвержденный НКРЭКУ для "Черниговгаза", составляет 75 копеек с каждого распределенного кубометра.

Однако многочисленные обращения в НКРЭКУ по установке экономически обоснованных тарифов для Операторов ГРС пока остаются неудовлетворенными. Так, в августе 2019 года в АО "Черниговгаз" состоялось уже шестое за последние 2 года открытое обсуждение проекта тарифа на распределение. Протокол результатов слушаний направлен на рассмотрение Регулятора.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Черниговгаз" является распределение природного газа. Ежегодный объем транспортировки составляет около 600 млн куб. м природного газа. Система газоснабжения Черниговщины состоит из 13,8 тысяч км газопроводов.

Клиентами компании являются свыше 356,5 тысяч семей, около 2 тысяч предприятий и учреждений Черниговской области.

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