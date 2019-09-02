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 Заместителем министра экономического развития станет бывший советник Климкина

Тарас Качка претендует на должность заместителя министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства – торгового представителя Украины.

Соответствующая его декларация обнародована в реестре деклараций НАЗК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, Качка в 2018 году заработал почти 1,4 млн грн, на его банковских счетах находится 1,67 млн грн и $50 тыс.

Качка был советником в Министерстве иностранных дел в то время, когда главой МИД работал Павел Климкин.

Качка также стратегический советник и эксперт международного фонда "Возрождения".

В 2007-2011 годах был участником переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, был вице-президентом Американской торговой палаты.

Как сообщалось, согласно поданным декларациям, на должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины претендует Павел Кухта, который входит в партию "Голос" Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под номером 25, но не прошел.

Ранее Кухта работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 годах – советник министра финансов, в 2016-2019 годах – советник премьер-министра.

Согласно поданной декларации, еще одним заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет назначен Тарас Высоцкий, он будет курировать аграрное направление.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145971
 
 
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