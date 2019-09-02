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 Зеленский поручил ужесточить наказание за нелегальную занятость

Верховная Рада должна принять закон об усилении ответственности за теневое ведение хозяйственной деятельности.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Сузить сферы неформальной занятости, в частности, путем существенного усиления ответственности за теневое ведение хозяйственной деятельности. Срок до 1 декабря", – сказал президент.

Глава государства отметил, что ответственными за выполнение этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук, министр социальной политики Юлия Соколовская, спикер парламента Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Зеленский также отметил необходимость провести полный аудит государственных реестров и их наполнения, а также обеспечить условия для проведения всеукраинской переписи населения.

Как сообщалось, по данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии 2019 года в результате проверок предприятий было выявлено 10,3 тыс. работников, с которыми работодатели не оформили трудовые отношения. Кроме того, к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145963
 
 
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