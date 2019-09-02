 Существенных изменений в структуре госслужбы не будет, – Дубилет

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Каких-то существенных изменений не будет (в структуре госслужбы). У нас сейчас очень много уточнений к закону о госслужбе, которые сделают его намного эффективней", - сказал Дубилет.

В связи с этим Дубилет отметил, что в ближайшее время в Верховной Раде будет принят законопроект, который должен существенно повысить эффективность органов государственной службы.

"Мы сможем работать с нашими коллегами из госслужбы не менее эффективно, чем коммерческие структуры со своими сотрудниками", - подчеркнул Дубилет.

Что касается должностей в министерские генеральные директораты в рамках проводимой ранее реформы госслужбы, Дубилет отметил, что заново конкурсы проводиться не будут.

"Будет легче управлять людьми, которые пришли на конкурсные должности, избирать их. С одной стороны, это будет более прозрачно, менее субъективно, но не будет такого, что ты пришел, занял должность и всю жизнь там можешь сидеть", - констатировал он.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram