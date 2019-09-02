[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.55
 Власть
  14  0
Все про:аукцион (578) банкротство (289) Зеленский (272) Prozorro (847)

 Зеленский поручил перенести продажу имущества банкротов в систему ProZorro

Продажу имущества предприятий в процедуре банкротства необходимо перенести в систему электронных торгов ProZorro до конца года.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Обязать внедрить продажу имущества в процедуре банкротства через систему электронную систему ProZorro, а не через коррупционные разные другие аукционы. Срок до 1 января 2020 года", – сказал президент.

Глава государства отметил, что ответственными за выполнение этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук, министр юстиции Денис Малюська и министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщалось, ранее Максим Нефьодов отмечал, что реализация имущества должником в соответствии с требованиями нового Кодекса по процедурам банкротства должна осуществляться через систему "ProZorro.Продажи".

Напомним, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060), а президент Украины в апреле 2019 года подписал этот документ.

В Кодексе прописаны новые подходы к банкротству, в том числе банкротство физических лиц и электронные аукционы для продажи имущества должников через электронную систему.

Электронная торговая система должна быть двухуровневая, состоять из центральной базы данных с модулем аукциона и электронных площадок. В Министерстве юстиции завили, что начали разработку процедуры проведения электронных аукционов для продажи имущества банкротов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145954
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция Пенс Россия США
 
 
 
 
 
 вверх