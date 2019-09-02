 Зеленский поручил перенести продажу имущества банкротов в систему ProZorro

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Обязать внедрить продажу имущества в процедуре банкротства через систему электронную систему ProZorro, а не через коррупционные разные другие аукционы. Срок до 1 января 2020 года", – сказал президент.

Глава государства отметил, что ответственными за выполнение этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук, министр юстиции Денис Малюська и министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщалось, ранее Максим Нефьодов отмечал, что реализация имущества должником в соответствии с требованиями нового Кодекса по процедурам банкротства должна осуществляться через систему "ProZorro.Продажи".

Напомним, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060), а президент Украины в апреле 2019 года подписал этот документ.

В Кодексе прописаны новые подходы к банкротству, в том числе банкротство физических лиц и электронные аукционы для продажи имущества должников через электронную систему.

Электронная торговая система должна быть двухуровневая, состоять из центральной базы данных с модулем аукциона и электронных площадок. В Министерстве юстиции завили, что начали разработку процедуры проведения электронных аукционов для продажи имущества банкротов.

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