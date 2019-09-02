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 Минфин утвердил структуру главного аппарата новой таможни и штатную роспись, – Нефьодов

Министерство финансов утвердило структуру главного аппарата Государственной таможенной службы и штатную роспись.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Министерство финансов утвердило структуру главного аппарата Новой таможни и штатное расписание. Итак, у нас теперь должны быть 571 человек, которых мы начнем постепенно переводить из существующих сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать с других госорганов", – написал Нефьодов. 

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до 1 декабря "очиститься и укомплектоваться кадрами".

"Поэтому вот в такой срок и планируем все сделать (сама Служба заработает раньше, конечно). Следующий шаг – региональная структура таможни (следующего года перейдем на единое юрлицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены благодаря героической работе Юлиана Хорунжия (адвокат, старший партнер юридической компании "Арио Кепитал Груп") и его команды", – отметил Нефьодов.

Как сообщалось, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов прогнозировал полноценный запуск своего ведомства в конце сентября: для этого Кабинет министров должен возложить на службу исполнение таможенных функций. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145948
 
 
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