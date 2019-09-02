 У родственников президента Молдовы и генпрокурора России появился общий бизнес

Как сообщает РБК, еще 50% в проекте принадлежит бизнес-партнеру Игоря Чайки Александру Пономареву, передает БизнесЦензор.

Основным видом деятельности компании в ее учредительных документах заявлен сбор неопасных отходов. В качестве дополнительных видов деятельности указаны, в частности: сбор опасных отходов; обработка и утилизация опасных и неопасных отходов; сбор и обработка сточных вод; обработка вторичного неметаллического сырья; торговля оптовая отходами и ломом; обработка и утилизация радиоактивных отходов, деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Игорь Чайка подтвердил создание новой компании и участие в ее капитале Александра Додона, отказавшись от дополнительных комментариев.

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Как отмечает агентство, ПЭО – не первый совместный проект Чайки, Додона и Пономарева. Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию ООО "Архплей Девелопмент", в капитал которой с миноритарной долей позднее также вошел Додон.

Игорь Чайка – бизнесмен и сын генпрокурора России – курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации "Деловая Россия" в Молдове и Приднестровье.

ПЭО планирует сконцентрироваться на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, говорит близкий к компании источник.

"Каждый год в результате проведения строительных работ, в том числе строительства станций и линий метро, на территории Москвы образуется около 9 млн куб. м строительных отходов и 24 млн куб. м грунта. Компания будет использовать их для изготовления рекультиванта, который применяется для восстановления биологического слоя почвы, чтобы землю можно было вернуть в оборот", – объяснил собеседник агентства, добавив, что компания пока планирует работать в Центральном федеральном округе России.

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