[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.55
 Энергетика
  194  0
Все про:Газ (3682) добыча (976) Зеленский (272) нефть (2432) торги (71)

 Зеленский поручил подготовить новые лоты для нефтегазовых аукционов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить новые лоты для проведения в 2020 году нефтегазовых аукционов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Это очень важно", - сказал Зеленский на встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве 2 сентября.

Ответственным за выставление на торги специальных разрешений на пользование углеводородными участками назначен министр энергетики и экологии Алексей Оржель, в чьем подчинении находится Государственная служба геологии и недр.

Зеленский также поручил обеспечить подготовку к предстоящему отопительному сезону, и отчитаться перед ним до 20 сентября о выполнении графика накоплений угля и создании запаса газа, а также о готовности регионов к прохождению зимы.

Ответственными назначены премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр энергетики и экологии Алексей Оржель и министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно ему, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145944
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция Пенс Россия США
 
 
 
 
 
 вверх