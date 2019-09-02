 Wizz Air вернул четвертый самолет на базу в Киеве

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Одновременно с этим авиакомпания восстановила частоту полетов по всем 17 направлениям, по которым часть рейсов была отменена из-за временного уменьшения базы в аэропорту "Жуляны".

В частности, восстановлена частота рейсов из Киева в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Как сообщалось, количество самолетов на базе в Киеве было уменьшено в июле на один авиалайнер, что привело к отмене 24 рейсов в неделю из Киева по 17 направлениям. В Wizz Air ситуацию объяснили операционными причинами из-за задержки с поставкой самолетов.

На данный момент лоукостер также временно перенес свою базу в украинской столице из аэропорта "Жуляны" в аэропорт "Борисполь". Это связано с закрытием аэропорта Жуляны на ремонт полосы и рулежных дорожек, который продлится до12 сентября.

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