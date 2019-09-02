 Друг Путина занялся экспортом удобрений из Сирии с помощью российских военных, – FT

Об этом пишет Financial Times (FT), передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По словам источников газеты, возле государственного завода по производству удобрений недалеко от города Хомс находятся вооруженные российские наемники, которые охраняют ключевой для отрасли объект.

Издание, ссылаясь на сирийские СМИ, отмечает, что "Стройтрансгаз Логистика" Тимченко сотрудничает с государственной компанией General Fertilizer Company (GFC) в Хомсе, где и расположен этот завод.

Как отмечает издание, Сирия считается одним из мировых лидеров по запасам фосфатов, необходимых для производства удобрений. До начала гражданской войны, по данным на 2010 год, страна экспортировала 3,1 млн тонн фосфатов, однако к 2016 году экспорт прекратился из-за боевых действий.

В последние три года отрасль начала восстанавливаться. В 2019 году, по данным исследовательской компании CRU, экспорт фосфатов из Сирии может достичь 460 тыс. тонн, что на 132 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

"А компания, контролируемая российским олигархом Геннадием Тимченко, соратником Путина, похоже, укрепляет свои доминирующие позиции (на этом рынке, – ред.)", – пишет газета.

Кроме того, по данным FT, компания Тимченко в этом году получила контракт на эксплуатацию порта Тартус, откуда сырье и удобрения отправляются за рубеж.

Представитель "Стройтрансгаза" заявил изданию, что ему нечего комментировать по этому вопросу, так как ни у компании, ни у ее "дочек" не было контрактов в Сирии.

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Летом 2017 года Главное управление геологии и минеральных ресурсов Сирии сообщало, что "Стройтрансгаз" начал работы по восстановлению крупнейших в стране фосфатных разработок неподалеку от Пальмиры и подготовку к добыче там сырья.

Как отметили в ведомстве, контракт на восстановление добычи на месторождениях Эш-Шаркия и Хнейфис президент Сирии Башар Асад ратифицировал 23 апреля. Сирийское издание All4syria тогда писало, что контракт со "Стройтрансгазом" был подписан еще в декабре 2016 года.

В апреле следующего года, перед началом операции по освобождению месторождений, которую сирийская армия осуществила при поддержке России и Ирана, в порт Тартус, где расположена российская военно-морская база в Сирии, прибыли российские суда с оборудованием для добычи и производства фосфатов.

Политолог Григорий Лукьянов тогда заявил, что территорию рудников контролирует российская частная военная компания (ЧВК). По его словам, эта ЧВК не только отвечает за обеспечение военной безопасности объекта, но и ведет восстановительные работы.

Напомним, Геннадий Тимченко, который является давним другом президента РФ Владимира Путина, внесен в перечень физических лиц, к которым применяются санкции в соответствии с указом президента Украины от 15 мая 2017 года о введении в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В отношении Тимченко также введены санкции США и ЕС.

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