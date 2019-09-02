 В Украине нужно отремонтировать 24 тысячи километров дорог, – Гончарук

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя план деятельности новосозданного правительства на ближайшие годы во время встречи с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов в Офисе Президента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Одной из основных задач правительства Украины является развитие инфраструктуры и связи. 24 тыс. км дорог в Украине надо привести к нормальному состоянию, когда их можно будет эксплуатировать. Также 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю страну качественным скоростным интернетом. Это также обязательно", – заявил Гончарук.

Как сообщалось, ранее премьер рассказал о планах увеличить финансирование строительства и ремонта дорог за счет упорядочения уплаты акцизов.

В частности, Гончарук хотел бы увеличить запланированный прошлым правительством объем финансирования дорожных работ на 2020 год до 75 млрд грн.

Напомним, Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разрабатывает пятилетнюю программу ремонтов 24 тыс. км автомагистралей международного, национального и регионального значения общей стоимостью 500 млрд грн.

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