 Зеленский поручил принять закон о Службе финансовых расследований до конца месяца

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, глава Гетманцев Даниил", – сказал президент.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram