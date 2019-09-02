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Все про:закон (424) Зеленский (272) СФР (13)

 Зеленский поручил принять закон о Службе финансовых расследований до конца месяца

Закон о создании Службы финансовых расследований (СФР) должен быть принят до 1 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, глава Гетманцев Даниил", – сказал президент.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145934
 
 
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