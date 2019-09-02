 Зеленский хочет увидеть снижение ставок по кредитам до 1 октября

Об этом Зеленский заявил на встрече 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ответственные – (премьер-министр) Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава Нацбанка Украины Яков Смолий", – сказал Зеленский.

Гончарук во время назначения его Радой на пост главы правительства 29 августа заявил, что намерен вести диалог с Нацбанком о возможности снижения ставок.

"Разумеется, нельзя вмешиваться в независимость Национального банка, мы это прекрасно понимаем, и его независимость является основой макростабильности страны. Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Национальным банком, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда отпускали, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку для того, чтобы люди могли получить ресурсы и использовать их для своего собственного дела – для покупки жилья и так далее. Мы это будем делать", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что для экономического роста страны необходимы дешевые ресурсы.

"Дешевое кредитование – одна из тактических целей, которые мы поставим перед собой в ближайшее время", – отметил Гончарук.

Он добавил, что в следующем году в Украине может быть ипотека в гривне под 12-13%.

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