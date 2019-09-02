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 Украина вошла в осень с запасами угля на складах ТЭС в 2 раза ниже прошлогодних

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 2 сентября составляют 688,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза (на 885,1 тыс. тонн) ниже прошлогодних.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС в настоящее время составляют 236,6 тыс. тонн, что на 6% (13,1 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. В то же время запасы угля газовой группы равны 451,8 тыс. тонн, что в три раза (или на 898,2 тыс. тонн) ниже прошлогоднего показателя.

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 128,3 тыс. тонн, что в 2,5 раза меньше (на 194,3 тыс. тонн), чем в начале сентября 2018 года.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1,41 млн тонн) по сравнению с 2017 годом - до 26,22 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145928
 
 
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