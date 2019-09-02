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Все про:Кабмин (3345) Гончарук_Алексей (25)

 Новый Кабмин вернул формат заседаний времен Азарова

Начиная со 2 сентября, Кабинет министров будет проводить заседание в закрытом формате.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук, открывая первое заседание правительства.

"Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А вот, собственно, заседание правительства не должно превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам этой работы", – сказал премьер.

"Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, который будет адекватным состоянию страны, в которой фактически ведутся боевые действия. После заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решениях, которые были приняты и отвечать на вопросы", – добавил Гончарук.

Глава Кабмина уточнил, что на сегодняшнем заседании будет рассмотрено решение о ликвидации экономического подраздения Нацполиции, которое представит глава МВД Арсен Аваков.

В свою очередь бывший вице-премьер-министр Павел Розенко назвал такое решение возвращением к практике правительства Азарова, когда заседания правительства не были публичными, открытыми для прессы были только вступительная речь премьера, а также брифинги после заседания Кабмина.

"Первая реформа от "нового" правительства: отныне все заседания Кабмина будут проходить в закрытом от "посторонних глаз" режиме. Представители СМИ на заседание правительства допускаться не будут. Возможно лишь общение с "определенными" министрами после заседания в пресс-центре", – написал Розенко на своей странице в Facebook.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145927
 
   
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ну и пихуй, за что боролись, на то и напоролись
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а зачем стаду знать о реальных действиях "узеленского".. пусть смотрят г+г - там расскажут "как нужно" Новый Кабмин вернул закрытые заседания в формате Азарова - Цензор.НЕТ 3583
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Скоро и сам Кіля вернется, половина его друзей уже здесь.
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